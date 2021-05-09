RIPOSTO. RIEMPIE UN CARRELLO DI MERCE E TENTA LA FUGA DALL’USCITA DI SICUREZZA: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato un 23enne di Catania, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.Il giovane aveva preso di mira il supermercato “Decò”, sito in Contrada R...

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato un 23enne di Catania, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

Il giovane aveva preso di mira il supermercato “Decò”, sito in Contrada Rovettazzo di Riposto all’interno del centro commerciale “Conforama”, pertanto, con l’intento di far man bassa di ogni genere di merce disposta sugli scaffali ma soprattutto di costosi superalcolici, si era munito di un carrello che aveva provveduto a riempire di merce per il considerevole ammontare complessivo di circa 1.500 euro.

Ormai esaurito lo spazio disponibile il giovane ha quindi forzato la porta di sicurezza dei locali, provocando però l’immediata reazione del personale di vigilanza che, comunque, si era già avveduto del suo strano comportamento ed aveva già avvisato i Carabinieri.

Il contestuale arrivo dei militari ha posto fine al tentativo di furto della merce che è stata restituita al responsabile del supermercato, mentre il giovane, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)