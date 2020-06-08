RISCHIA DI ANNEGARE: 12ENNE SALVATO DALLA POLIZIA A CATANIA

Erano le 17.15, di sabato 06 Giugno, in una giornata di sole ma col mare agitato, una volante della Polizia di Stato in transito sul lungomare per vigilare la zona, notava una persona che annaspava in...

Erano le 17.15, di sabato 06 Giugno, in una giornata di sole ma col mare agitato, una volante della Polizia di Stato in transito sul lungomare per vigilare la zona, notava una persona che annaspava in mezzo al mare e alcuni ragazzi che urlavano tentando di chiamarlo.

Immediata l’azione degli agenti che avvisavano la Sala Operativa per l’invio dei soccorsi e della Guardia Costiera. Sul posto giunge immediatamente anche il Funzionario dell’U.P.G.S.P. che insieme agli agenti delle volanti cercano di trovare un modo per raggiungere il bagnante, e decidono di andare velocemente verso il porticciolo di San Giovanni li Cuti per trovare una imbarcazione e soccorrere il giovane che nel frattempo si vedeva allontanarsi a largo annaspando visibilmente; un caporalmaggiore delle Esercito vedendo gli agenti impegnati nell’attività di soccorso offre loro subito il proprio gommone per raggiungere il largo.

I poliziotti col Funzionario comprendendo la gravità della situazione cercano repentinamente di arrivare al ragazzo che addirittura tra le onde talvolta veniva perso di vista. Sono stati minuti concitati e preziosi fino a quando riescono a giungere a lui e trarlo in salvo, e rientrare a riva dove la gente, che nel frattempo si era raccolta incuriosita, scoppia in un applauso ai poliziotti per quanto appena fatto.

Il giovane di appena 12 anni che si trovava lì insieme ad alcuni amici, e che aveva pensato di poter sfidare le onde del mare è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro dove è stata riscontrata una notevole presenza d’acqua nel corpo ma comunque si è ripreso poco dopo, grazie alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.

Nel frattempo veniva identificato per poter avvisare i genitori e affidarlo alla madre che non ha smesso di ringraziare gli angeli della Polizia che avevano appena evitato una tragedia.