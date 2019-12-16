RISCHIO PRESENZA PLASTICA NEL CAFFÈ: MAXI-RITIRO DI CAPSULE DAL MERCATO
Raffica di pubblicazioni oggi, lunedì 16 dficembre 2019, sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Diverse le allerte alimentari, tutti sullo stesso tema.
Maxi-ritiro di capsule
Motivo del richiamo: rischio di presenza di piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica.
Ecco la lista completa delle capsule di caffè ritirate dal commercio per possibile rilascio di plastica nella bevanda.
Capsule Compatibili Dolce Gusto Conad
Conad Dolce Gusto intenso
Conad Dolce Gusto 100% Arabica
Conad Dolce Gusto decaffeinato
Conad Dolce Gusto Ginseng
Conad Dolce Gusto Cortado
Conad Dolce Gusto Orzo
Tutte nei formati da 16 capsule.
Chi ha acquistato, a partire dal mese di giugno 2019, una o più confezioni dei prodotti richiamati, può riportarle in qualsiasi punto vendita Conad e sostituire gratuitamente la confezione o avere il rimborso.
Capsule Compatibili Dolce Gusto Fortisimo
Fortisimo DG Cortato 30 capsule lotto 192450
Fortisimo DG The Sol Limone 30 capsule lotto 191770
Fortisimo DG The Limone 30 capsule lotto 193190
Capsule compatibili Dolce Gusto Palombini
Palombini Classico DG x 16 capsule lotti 191750 - 192880 - 193100 - 193110
Palombini Intenso DG X 16 capsule lotti 191480 - 192470 - 192870
Capsule compatibili Dolce Gusto Meseta
Dolce Gusto Classico 16 capsule lotto 19208
Dolce Gusto Intenso 16 capsule lotti 19178 - 19208
Decaffeinato 16 capsule lotto 19294
Capsule compatibili Dolce Gusto 101 Caffè
101 Caffelatte Dolce Gusto x100 capsule
101 Cioccolatosa Dolce Gusto x800 capsule
Capsule compatibili Dolce Gusto Palombini
Classico Dolce Gusto 16 capsule lotti 191750 - 192880 - 193100 - 193110
Intenso Dole Gusto 16 capsule lotti 191480 - 192470 - 192870
Capsule compatibili Dolce Gusto Consuelo
Dolce Gusto Intenso 16 capsule
Decaffeinato 16 capsule
Dolce Gusto Supremo 16 capsule
Dolce Gusto Classico 16 capsule
Dolce Gusto Forte 16 capsule
Lotti da 19276 a 19329
Capsule compatibili Dolce Gusto Caffè Leoni
Leoni Dolce Gusto Classico 16 capsule
Leoni Dolce Gusto Forte 16 capsule
Lotti da 19162 a 19304
Capsule compatibili Dolce Gusto Bonini
Dolce Gusto Cioccolata Dark 16 capsule lotti 192690 - 193110
Dolce Gusto Cortade 16 capsule lotto 193170
Capsule compatibili Dolce Gusto Happy Belly (Amazon)
Happy Belly Dolce Gusto Grande Intenso lotto 191730
Happy Belly Americano lotti 191910 - 191920
Solimo Dolce Gusto Cappuccino lotto 191890
Solimo Dolce Gusto Lungo lotto 192060
Happy Belly Grande Intenso lotto 191930