RISCHIO SALMONELLA, RITIRATO UN LOTTO DI GELATINA IN FOGLI PANEANGELI

Ritirato «a titolo precauzionale da tutti i punti vendita il prodotto Gelatina in fogli Paneangeli, Lotto 24052/3, scadenza 05.06.2021, per sospetta contaminazione microbiologica da salmonella». Lo co...

Ritirato «a titolo precauzionale da tutti i punti vendita il prodotto Gelatina in fogli Paneangeli, Lotto 24052/3, scadenza 05.06.2021, per sospetta contaminazione microbiologica da salmonella». Lo comunica l'azienda produttrice Cameo, invitando «tutti i consumatori che avessero in casa delle confezioni di questo lotto a riportarle presso il punto vendita dove le hanno acquistate. Lo stesso provvederà al rimborso».

«Trattandosi di una potenziale contaminazione microbiologica - precisa l'azienda - i tempi per gli accertamenti non sono immediati pertanto, nel massimo rispetto dei nostri consumatori e partner commerciali, abbiamo disposto in via precauzionale il ritiro esclusivamente del prodotto: Gelatina in fogli Paneangeli lotto 24052/3 - scadenza (Tmc) 05.06.2021». «Nessun altro prodotto a marchio Paneangeli è interessato. Ci scusiamo con tutti i nostri consumatori per il disagio arrecato - afferma ancora l'azienda - e desideriamo rassicurarli in merito al fatto che non sono mai stati riscontrati problemi di salute legati al consumo di questo prodotto, sul mercato da oltre 30 anni, e nello specifico sul lotto in questione in vendita da luglio 2018. La qualità e la sicurezza dei prodotti rappresentano per noi la massima priorità», conclude Cameo.