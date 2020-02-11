RITARDO DI OLTRE 5 ORE PER IL VOLO RYANAIR CATANIA-PERUGIA E RITORNO: RIMBORSO DISPONIBILE, ECCO COME RICHIEDERLO
Sabato 8 febbraio 2020 due voli della compagnia aerea Ryanair hanno riportato rispettivamente 5 ore e 30 minuti e 5 ore e 25 minuti di ritardo. Si tratta dei voli numero FR2705 (da Catania Fontanarossa a Perugia San Francesco d’Assisi) e FR2706 (da Perugia San Francesco d’Assisi a Catania Fontanarossa).
Due importanti ritardi aerei che hanno causato disagi ai viaggiatori. Secondo gli strumenti a disposizione di ItaliaRimborso ci sarebbero tutte le condizioni favorevoli per richiedere alla compagnia aerea un compenso pari a 250 euro per passeggero.
Per richiederla basterà contattare facilmente la segreteria chiamando il numero di telefono 06-56548248 (Whatsapp 342 1031477).
In alternativa, si può inviare una email all’indirizzo [email protected] o è possibile compilare il form online nell’homepage del sito https://www.italiarimborso.it/.