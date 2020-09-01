RITIRATE 10 PATENTI DI GUIDA SULLA TANGENZIALE AI FURBETTI DELLA CORSIA DI EMERGENZA

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, pattuglie dipendenti hanno proceduto...

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, pattuglie dipendenti hanno proceduto solo nell’ultimo fine settimana, sulla Tangenziale di Catania, a ritirare ben dieci patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza che, incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale, che ha riscosso il plauso degli automobilisti in transito, è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.