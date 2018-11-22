RITIRATI 3 LOTTI DEL “PANETTONE IL GRAN NOCCIOLATO” MAINA: TROVATI FILAMENTI METALLICI ALL’INTERNO

Il mistero della salute, ha diramato una nota, con la quale avvisa i consumatori del ritiro dalla vendita di tre lotti di panettoni della ditta MainaLa causa del ritiro è una “possibile contaminazione...

Il mistero della salute, ha diramato una nota, con la quale avvisa i consumatori del ritiro dalla vendita di tre lotti di panettoni della ditta Maina

La causa del ritiro è una “possibile contaminazione da filamenti metallici”. È stata la stessa azienda a richiamare “in via precauzionale” il prodotto sospetto.

I lotti richiamati dai supermercati sono il 801077, il 881077 e 891077 del “Panettone Il Gran Nocciolato”, formato da 1 kg, con scadenza 30/06/2019. L’azienda invita coloro che avessero acquistato il prodotto, a riportarlo al punto vendita per la sostituzione.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero verde 800-617781