RITROVATO VIVO NICOLA IL BAMBINO DI 21 MESI SCOMPARSO NEL MUGELLO

È stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo ha reso noto la prefettura di Firenze.A ritrovare il piccolo è stato un giornalista di Rai 1, ch...

23 giugno 2021 09:59
È stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo ha reso noto la prefettura di Firenze.

A ritrovare il piccolo è stato un giornalista di Rai 1, che ha chiamato i carabinieri.

E' stato ritrovato alle 9,30 di stamani a tre chilometri dalla sua abitazione e secondo le primissime informazioni sarebbe in  buone condizioni.

I genitori di Nicola, Leonardo e Pina, avevano denunciato la scomparsa del figlio alle ore 9 di martedì 22 giugno e subito sono scattate le ricerche. La coppia, che ha un altro figlio di 4 anni, vive in una casa colonica raggiungibile solo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza. Leonardo e la moglie allevano api e capre.

