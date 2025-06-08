ROMA. FALSO MEDICO SI FINGEVA LUMINARE DELL’AUTISMO E MEDICO DEL PAPA: ARRESTATO 63ENNE

Si spacciava per medico personale di Papa Giovanni Paolo II e di ben 54 cardinali. Si proclamava "luminare" nel campo dell’autismo, capace di offrire cure innovative a base di cellule staminali. In re...

Si spacciava per medico personale di Papa Giovanni Paolo II e di ben 54 cardinali. Si proclamava "luminare" nel campo dell’autismo, capace di offrire cure innovative a base di cellule staminali. In realtà era un truffatore, privo di qualsiasi abilitazione a esercitare la professione medica in Italia. Ora è finito agli arresti domiciliari.

Il protagonista della vicenda è un cittadino argentino di 63 anni, arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dal procuratore aggiunto di Roma, Giovanni Conzo. Le accuse sono gravi: esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe raggirato i genitori di un ragazzino affetto da una grave forma di autismo, convincendoli a sottoporre il figlio a una sedicente “cura” sperimentale a base di cellule staminali, dal costo complessivo di 30 mila euro. Un trattamento non solo privo di evidenze scientifiche, ma anche potenzialmente pericoloso.

L’indagato non risultava iscritto all’Albo dei medici in Italia, né era in possesso del provvedimento necessario della Regione Lazio per esercitare come medico straniero. Tuttavia, grazie a un curriculum falsificato e a racconti fantasiosi sul suo passato, era riuscito a conquistare la fiducia di diverse persone.

Le indagini proseguono per accertare se vi siano ulteriori vittime del falso medico. Nel frattempo, le autorità invitano alla massima prudenza nel rivolgersi a figure sanitarie, raccomandando di verificarne sempre le credenziali attraverso i canali ufficiali.