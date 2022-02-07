ROTTAMAZIONE TER, IN ARRIVO IN SICILIA I NUOVI BOLLETTINI DI PAGAMENTO

Agenzia delle entrate-Riscossione, afferma una nota, sta inviando ai contribuenti della Regione Siciliana che hanno un piano di "Rottamazione-ter" delle cartelle ripartito in più di dieci rate, una nu...

Agenzia delle entrate-Riscossione, afferma una nota, sta inviando ai contribuenti della Regione Siciliana che hanno un piano di "Rottamazione-ter" delle cartelle ripartito in più di dieci rate, una nuova comunicazione che contiene i moduli da utilizzare per effettuare il pagamento dall'undicesima rata in poi.

La spedizione dei nuovi bollettini è effettuata dall'ente nazionale di riscossione, subentrato a Riscossione Sicilia dall' 1 ottobre 2021, tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata ai medesimi indirizzi già utilizzati per l'invio delle originarie comunicazioni delle somme dovute con i primi dieci bollettini.

"In vista della scadenza della rata prevista per il prossimo 28 febbraio 2022 (che slitta al 7 marzo se si considerano i 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge), dalla prossima settimana anche i contribuenti della Regione Siciliana potranno scaricare direttamente i nuovi bollettini dalla propria area riservata del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione, oppure richiedere una copia, senza necessità di credenziali di accesso, tramite il servizio disponibile sull'area pubblica del sito", prosegue la nota.

I nuovi moduli di pagamento riportano l'effettivo importo da versare, al netto di eventuali debiti che sono stati annullati lo scorso 31 ottobre per effetto dello "stralcio" dei carichi fino a 5 mila euro disposto dal decreto Sostegni .

Per utilizzare il servizio, che sarà disponibile dalla prossima settimana anche per i contribuenti della Regione Siciliana, bisogna collegarsi al sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedere alla pagina dedicata alla "Rottamazione-ter".

Nell'area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e ricevere all'indirizzo email indicato la copia degli ulteriori bollettini da utilizzare per il pagamento delle rate (a partire dall'undicesima).

Chi ha le credenziali di accesso (Spid, Cie, Cns) all'area riservata del sito, può scaricare direttamente i moduli per il pagamento.