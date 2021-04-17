RUBANO I MONITOR NELLA SALA D’ASPETTO DELL’OSPEDALE “CANNIZZARO”, PRESI

Nella giornata di ieri agenti del commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà i pregiudicati V. D. (cl. 82) e T.D. (cl. 88) responsabili in concorso di furto aggravato.I due, in due...

Nella giornata di ieri agenti del commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà i pregiudicati V. D. (cl. 82) e T.D. (cl. 88) responsabili in concorso di furto aggravato.

I due, in due distinte occasioni e precisamente il 2 febbraio e l’8 marzo scorsi, durante le ore notturne, si sono introdotti nella sala d’aspetto dell’ufficio Ticket dell’ospedale “Cannizzaro”, rubando due smart tv da 65 pollici adibite a monitor per consentire agli utenti di visualizzare le prenotazioni. Acquisita la notizia i poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno avviato immediatamente le indagini, al fine di risalire agli autori del reato.

Decisive per la risoluzione del caso le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno permesso agli investigatori di individuare e riconoscere con certezza i due responsabili.

Questi ultimi, giunti in entrambe le occasioni a bordo di una Fiat Panda con la targa occultata, dopo aver staccato i monitor dal loro alloggiamento, li hanno posizionati all’interno del bagagliaio dell’auto dandosi poi alla fuga.

Attraverso un accurato studio dei fotogrammi, gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono riusciti a risalire all’identità dei due e li hanno deferiti all’autorità giudiziaria per furto in concorso.