RUMENO RESIDENTE A PATERNÒ, ARRESTATO AD ACI CASTELLO PER FURTO DI LIMONI

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza un 35enne di origini romene, residente a Paternò, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Quella macchina posteggiata sul ciglio della strada, precisamente al civico 1 di Via Biscari, ha insospettito i militari di pattuglia i quali, scesi dall’auto di servizio, sono entrati nel fondo agricolo coltivato a limoni e lì hanno sorpreso ed ammanettato il ladro, intento a terminare l’opera di razzia di ben 100 kg di limoni.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato attenderà la direttissima in camera di sicurezza.