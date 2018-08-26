S.M. DI LICODIA: TRAGICO SCONTRO, MORTA UNA RAGAZZA DI 45 ANNI ED UN RAGAZZO DI 36 ANNI

E' di due morti e altrettanti feriti il tragico bilancio di uno scontro avvenuto intorno alle 15, nella strada Cavaliere Bosco in territorio di Santa Maria di Licodia.

Una Fiat Grande Punto, è andata a sbattere frontalmente contro una Fiat Panda, in un tratto di strada in salita.

L'impatto è stato terrificante, così come la scena presentatisi agli occhi dei soccorritori. Infatti è stato necessario tagliare la Panda per estrarre gli occupanti.

Gravissimo il bilancio con una donna Bulla.Rossana di anni 45 residente ad Adrano ed un giovane Cantarella. Simone nato a Paternò di anni 36 entrambi residenti ad Adrano ed occupanti della Panda, morti, e due feriti in maniera seria, di cui uno trasportato in elisoccorso al Cannizzaro. Sul posto carabinieri della Compagnia di Paternò. e la Polizia Municipale, oltre alle ambulanza del 118. Non si conoscono le cause dell'incidente, indagini sono in corso da parte della autorità competenti.