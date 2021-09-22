SAN GIOVANNI LA PUNTA: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO
FLASHGrave incidente oggi 22 Settembre 2021 a San Giovanni La Punta intorno alle ore 10.Per cause in via d'accertamento da parte della locale Polizia Municipale, si è verificato un violento scontro tr...
FLASH
Grave incidente oggi 22 Settembre 2021 a San Giovanni La Punta intorno alle ore 10.
Per cause in via d'accertamento da parte della locale Polizia Municipale, si è verificato un violento scontro tra una Bmw ed una Fiat Punto in via Fisichelli all'altezza con la Via della Regione.
Ferito, secondo le prime informazioni, il conducente della Bmw che visto la gravità delle ferite si è reso necessario il trasporto all'ospedale per i controlli e le cure necessarie.
Sul posto oltre l'ambulanza si è reso necessario l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli.
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO