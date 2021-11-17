SAN PIETRO CLARENZA: HA UN MALORE MENTRE GUIDA, SOCCORSA, DONNA 51ENNE MUORE IN OSPEDALE

Vittima di un malore, mentre ieri pomeriggio , martedì 16 Novembre 2021, era al volante della sua auto a San Pietro Clarenza, una donna di 51 anni è morta all’ospedale.L'incidente si è verificato in...

L'incidente si è verificato intorno alle ore 16, la donna mentre conduceva una Kia Picanto in Via Roma ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di recinzione.

La conducente del mezzo, è stata soccorsa e portata dal 118 all'ospedale Policlinico di Catania, le cui condizioni erano già disperate, è deceduta poco dopo.

I rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla polizia municipale, intervenuta sul posto con una pattuglia della sezione infortunistica.

Sul posto sono intervenuti pure I vigili del fuoco ed hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.