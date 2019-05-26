SAN PIETRO CLARENZA: SCONTRO TRA UN MEZZO DEI VIGILI DEL FUOCO E UN MOTORINO
Un giovane ragazzo è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nello scontro avvenuto questa mattina a San Pietro Clarenza, tra un motorino e un mezzo dei vigili del fuoco.
L'incidente è avvenuto attorno alle 10,30 in via Roma.
Il conducente dello scooter, ha riportato le ferite peggiori, tanto da dover esser trasportato all'ospedale per ulteriori accertamenti.
I Vigili del Fuoco stavano intervenendo in zona.
Sul posto la Polizia municipale di San Pietro Clarenza per i rilievi e la regolazione del traffico, e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.