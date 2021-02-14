SAN VALENTINO 2021 - I VOSTRI MESSAGGI
Tu sei la ragione per cui credo nell'amore💙 Buon San Valentino amore mio preziosoGraziella Oliveri e Vincenzo CastiglioneQuesto è il 10°che passiamo insieme buon San Valentino amore mio ti amoTantiss...
Tu sei la ragione per cui credo nell'amore💙 Buon San Valentino amore mio prezioso
Graziella Oliveri e Vincenzo Castiglione
Questo è il 10°che passiamo insieme buon San Valentino amore mio ti amo
Tantissimi auguri Amore Mio se un marito meraviglioso TI AMO amore mio da Francesca
Se potessi tornare indietro sceglierei mille volte ancora TE TI AMO GRAZIELLA & ROSARIO
Sei la mia felicità.Benvenuto Lidia e Amato Luigi
BUON SAN VALENTINO AMORE MIO, NOI INSIEME SIAMO UNA COSA SOLA, SEI IL MIO CUORE CHE BATTE......TI AMORE CUORE MIO BARBARA LONGHITANO E MARCO PATERNO'
Buon San Valentino a NOI AMORE MIO. NICOLOSI GIOVANNI e TERREMOTO PATRIZIA
Non lascerò mai il mio posto vicino al tuo nel nostro viaggio chiamato VITA Giuseppe Randazzo & Marianna Aquilino