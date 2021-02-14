95047

SAN VALENTINO 2021 - I VOSTRI MESSAGGI

Tu sei la ragione per cui credo nell'amore💙 Buon San Valentino amore mio prezioso

Graziella Oliveri e Vincenzo Castiglione

Questo è il 10°che passiamo insieme buon San Valentino amore mio ti amo

Tantissimi auguri Amore Mio se un marito meraviglioso TI AMO amore mio da Francesca

14 febbraio 2021 10:11
Tu sei la ragione per cui credo nell'amore💙 Buon San Valentino amore mio prezioso

Graziella Oliveri e Vincenzo Castiglione

Questo è il 10°che passiamo insieme buon San Valentino amore mio ti amo

Tantissimi auguri Amore Mio se un marito meraviglioso TI AMO amore mio da Francesca

Se potessi tornare indietro sceglierei mille volte ancora TE TI AMO GRAZIELLA & ROSARIO

Sei la mia felicità.Benvenuto Lidia e Amato Luigi

BUON SAN VALENTINO AMORE MIO, NOI INSIEME SIAMO UNA COSA SOLA, SEI IL MIO CUORE CHE BATTE......TI AMORE CUORE MIO BARBARA LONGHITANO E MARCO PATERNO'

Buon San Valentino a NOI AMORE MIO. NICOLOSI GIOVANNI e TERREMOTO PATRIZIA

Non lascerò mai il mio posto vicino al tuo nel nostro viaggio chiamato VITA Giuseppe Randazzo & Marianna Aquilino

