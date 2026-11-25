SANTA MARIA DI LICODIA, 3.000 EURO PER RIAVERE L’AUTO: ARRIVANO I CARABINIERI, 2 ARRESTI

Arrestati due giovani di 25 e 22 anni per estorsione ai danni di un 21enne. I Carabinieri recuperano l’auto e il denaro.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò e della Stazione di Biancavilla hanno arrestato un 25enne e un 22enne, entrambi di Santa Maria di Licodia e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili, in concorso, di una condotta estorsiva ai danni di un loro conoscente, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata da un 21enne presso la Stazione Carabinieri di Biancavilla, il quale ha raccontato di essere stato aggredito e picchiato, la sera precedente, dai due giovani che, dopo averlo malmenato, si sarebbero impossessati della sua autovettura, trattenendola come garanzia per un debito di circa 500 euro che la vittima avrebbe avuto nei loro confronti.

La vicenda, tuttavia, non si sarebbe fermata alla sottrazione del veicolo. I due, infatti, avrebbero preteso dal giovane la somma di 3.000 euro per restituirgli l’automobile, facendo così lievitare considerevolmente l’importo inizialmente dovuto.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato gli accertamenti, organizzando un intervento mirato per documentare i fatti e impedire che la vittima fosse ulteriormente costretta a cedere alle richieste di denaro. In particolare, quando il 25enne ha ricontattato il giovane, fissando un appuntamento per ricevere la somma richiesta e riconsegnare il veicolo, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione e controllo in modalità “discreta”, intervenendo proprio durante la consegna del denaro e bloccando l’uomo.

Le successive verifiche hanno consentito di individuare l’autovettura sottratta, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del secondo estortore coinvolto. I Carabinieri hanno quindi esteso gli accertamenti all’interno dell’appartamento del 22enne, rinvenendo le chiavi del veicolo nella sua camera da letto.

L’intervento ha permesso di recuperare sia l’autovettura sia la somma di denaro, che sono state immediatamente restituite al legittimo proprietario, evitando così che la vittima subisse un ulteriore danno economico.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”.