SANTA MARIA DI LICODIA: ARRESTATI DUE SCIPPATORI MINORENNI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò e della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza un 17enne, già gravato da precedenti specifici, ed un 16enne, entrambi adraniti, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato e tentata rapina.

E’ stata una vera e propria caccia all’uomo ieri pomeriggio da parte dei militari dell’Arma. Numerose telefonate al 112 indicavano la presenza nella cittadina etnea di due malviventi che a bordo di uno scooter avevano tentato di scippare in strada alcune donne sole, non riuscendovi solo per la strenua resistenza opposte dalle vittime. L’episodio clou, prima della cattura, l’aver trascinato in terra la poveretta di turno anch’ella oppostasi allo scippo della borsa.

Il dispositivo di ricerca, con in campo le pattuglie del Nucleo Operativo e della locale Stazione, coordinate direttamente dalla Centrale Operativa della Compagnia di Paternò, ha rintracciato i due criminali nei pressi della Stazione Ferroviaria di Santa Maria di Licodia. In un ultimo disperato tentativo di sottrarsi all’arresto, vedendosi accerchiati, i due hanno abbandonato il mezzo in strada fuggendo a piedi. Inseguiti sono stati bloccati ed ammanettati, anche con l’aiuto di un Carabiniere libero dal servizio della Stazione di Biancavilla che, intuendo quanto stava accadendo, non ha esitato a dare manforte ai colleghi.

Lo scooter, un Piaggio “Sfera” privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato mentre gli arrestati sono stati entrambi associati al Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Catania.