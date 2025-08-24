Santa Maria di Licodia, controlli dei Carabinieri: denunciato 33enne con coltello e segnalato 23enne per droga

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i militari della Stazione di Santa Maria di Licodia, supportati dai colleghi...

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i militari della Stazione di Santa Maria di Licodia, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno realizzato un servizio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, mettendo in campo un dispositivo con pattuglie dislocate nei principali snodi viari e nei punti ritenuti più sensibili del territorio, alternando posti di controllo e pattugliamenti dinamici nelle zone più sensibili e di maggiore aggregazione.

In una prima fase del servizio, i Carabinieri, transitando lungo via Strasburgo, hanno notato un gruppo di sette giovani, di età compresa tra i 28 e i 34 anni, che alla vista dell’auto di servizio hanno mostrato segni evidenti di nervosismo.

L’atteggiamento ha insospettito i militari che, invertita prontamente la marcia, hanno deciso di procedere al controllo di tutti i presenti.

Nel corso delle verifiche è emerso che un 33enne del posto, portava con sé, all’interno di un borsello, un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, motivo per cui è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Contestualmente, un’altra pattuglia ha, invece, fermato un 23enne abitante in quel centro mentre era alla guida del proprio scooter.

Anche in questa circostanza, l’atteggiamento preoccupato ed agitato del giovane ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti sul suo conto e, in effetti, a seguito della perquisizione sono state rinvenute alcune dosi di marijuana, circostanza che ha comportato la segnalazione del ragazzo alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, durante tutto il servizio sono state identificate 38 persone, controllati 20 veicoli e, inoltre, è stata posta particolare attenzione alla verifica del rispetto delle regole imposte a quanti si trovano sottoposti a misure restrittive.

In tale ambito i Carabinieri hanno proceduto al controllo di ben 8 soggetti agli arresti domiciliari, verificando la loro presenza presso le rispettive abitazioni e accertando la puntuale osservanza delle prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.