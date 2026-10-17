Santa Maria di Licodia, fuoristrada in un fossato: automobilista salvato con l’elicottero

Intervento di soccorso con il verricello per recuperare l’uomo e trasportarlo a Ragalna, dove è stato affidato ai sanitari per il trasferimento in ospedale.

Momenti di apprensione a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dove un automobilista è finito con il proprio fuoristrada in un profondo fossato in contrada Rocca della Corva.

L’incidente ha richiesto un intervento di soccorso particolarmente complesso a causa dell’impervietà della zona. Le difficoltà nel raggiungere il punto dell’incidente e l’impossibilità di avvicinarsi con l’autobotte hanno reso necessario il supporto di mezzi e personale specializzato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, affiancati dall’elicottero Drago VF142 del reparto volo di Catania. Mobilitati anche il Soccorso Alpino e due ambulanze del 118.

Dopo le operazioni necessarie per raggiungere il conducente e metterlo in sicurezza, l’uomo è stato recuperato con l’ausilio del verricello dell’elicottero e trasportato alla piazzola di Ragalna.

Qui è stato affidato al personale sanitario per i primi controlli e il successivo trasferimento in ospedale.

Un intervento reso particolarmente impegnativo dalle caratteristiche del terreno, che hanno richiesto il coordinamento tra le diverse squadre di soccorso.