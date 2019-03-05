95047

SANTA MARIA DI LICODIA: INCENDIO LEGNAME IN UN AZIENDA DI CEMENTO

05 marzo 2019 22:29
Intorno alle 17 di questo pomeriggio, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò è intervenuta per lo spegnimento di un incendio legname.

L'incendio si è sviluppato all'interno di un cantiere di manufatti cementizi, nel comune di Santa Maria di Licodia  in via Strasburgo, nei pressi della fermata Fce Santa Maria di Licodia Sud

Vista la notevole quantità di legname interessato, le operazioni di minuto spegnimento proseguono ancora adesso.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Fortunatamente non ci sono state danni a persone

