SANTA VENERINA: GOMMISTA REALIZZA UNA DISCARICA ABUSIVA DI COPERTONI, UNA DENUNCIA

I Carabinieri del NOE di Catania, nel corso delle attività di controllo nel settore della vendita di pneumatici e conseguente gestione del fuori uso, hanno proceduto a effettuare un’attività ispettiva presso un esercizio di gommista sito in Santa Venerina (CT).

Nel corso della verifica è emersa la presenza di un’area non impermeabilizzata di circa 1.000 mq. sulla quale sono risultate accatastate diverse centinaia di pneumatici e cerchioni di auto fuori uso, macchinari obsoleti ed un cassone scarrabile, anch’esso pieno di pneumatici fuori uso. L’area in questione è risultata ricadere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’attività ispettiva, proseguita all’interno dei locali, ha fatto successivamente emergere la presenza di strutture edificate abusivamente, ritenute molto precarie e pericolose per le attività svolte dai dipendenti. L’area risultata adibita a discarica abusiva e le strutture edificate abusive sono state poste sotto sequestro.

Sul posto è intervenuto anche personale dello S.PRE.S.A.L. (Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro) dell’ASP di Catania che ha rilevato la presenza di alcuni macchinari, necessitanti di adeguamenti sotto il profilo della sicurezza, gli stessi sono stati temporaneamente disattivati.

Sono state avviate le procedure per la rimozione di quanto depositato illecitamente sul suolo e la successiva bonifica completa dei luoghi.

Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di discarica abusiva ed abusivismo edilizio.