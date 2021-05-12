95047

SANT’AGATA LI BATTIATI: AUTO IN FIAMME DANNEGGIA L’ESTERNO DI UN BAR

Paura questo pomeriggio a  Sant’Agata Li Battiati, dopo che, in pieno centro cittadino, una vettura è andata in fiamme.L’incendio dell’auto, intorno alle 17,30, è avvenuto in piazza Marconi  di fronte...

12 maggio 2021 21:14
News
Paura questo pomeriggio a  Sant’Agata Li Battiati, dopo che, in pieno centro cittadino, una vettura è andata in fiamme.

L’incendio dell’auto, intorno alle 17,30, è avvenuto in piazza Marconi  di fronte ad un bar.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: ancora in via di accertamento le cause dell'innesco, fortunatamente non si registrano feriti e gravi danni per la struttura.

Il Sindaco , Marco Nunzio Rubino, attraverso un  post pubblicato su Facebook spiega come non vi siano stati fortunatamente feriti ma “danni alla struttura esterna dell’attività commerciale“.

“Desidero ringraziare – conclude il post il sindaco di Sant’Agata Li Battiati – per il pronto intervento la Protezione civile ESAF, il corpo dei vigili del fuoco e la nostra polizia locale“.

