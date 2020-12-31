95047

SCIAME SISMICO IN ATTO, SCOSSA DI TERREMOTO PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.5

Serata movimentata sull'Etna questa sera.Dalle ore 20.59 si sono registrate ben 8 scosse di terremoto, tutti con epicentro a Ragalna.La piu' forte è state registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore...

31 dicembre 2020 21:58
Serata movimentata sull'Etna questa sera.

Dalle ore 20.59 si sono registrate ben 8 scosse di terremoto, tutti con epicentro a Ragalna.

La piu' forte è state registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 21.30 di magnitudo 3.7

Le scosse sono state bene avvertite nel comprensorio di Ragalna con segnalazioni che arrivano pure da Paternò.

Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone

Nel dettaglio le scosse sono state:

Ore 20.59 di magnitudo 2.8 epicentro a  Ragalna  ad una profondità di 14 km.

Ore 21:02 di magnitudo 2.9 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km

Ore 21:05 di magnitudo 2.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km

Ore 21:06 di magnitudo 2.4 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:25 di magnitudo 3.1 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:27 di magnitudo 2.7 epicentro Ragalna ad una profondità di 17 km

Ore 21:28 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

Ore 21:30 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO   

