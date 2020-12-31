SCIAME SISMICO IN ATTO, SCOSSA DI TERREMOTO PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 3.5
Serata movimentata sull'Etna questa sera.Dalle ore 20.59 si sono registrate ben 8 scosse di terremoto, tutti con epicentro a Ragalna.La piu' forte è state registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore...
Serata movimentata sull'Etna questa sera.
Dalle ore 20.59 si sono registrate ben 8 scosse di terremoto, tutti con epicentro a Ragalna.
La piu' forte è state registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 21.30 di magnitudo 3.7
Le scosse sono state bene avvertite nel comprensorio di Ragalna con segnalazioni che arrivano pure da Paternò.
Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone
Nel dettaglio le scosse sono state:
Ore 20.59 di magnitudo 2.8 epicentro a Ragalna ad una profondità di 14 km.
Ore 21:02 di magnitudo 2.9 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km
Ore 21:05 di magnitudo 2.8 epicentro Ragalna ad una profondità di 12 km
Ore 21:06 di magnitudo 2.4 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:25 di magnitudo 3.1 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:27 di magnitudo 2.7 epicentro Ragalna ad una profondità di 17 km
Ore 21:28 di magnitudo 3.2 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
Ore 21:30 di magnitudo 3.5 epicentro Ragalna ad una profondità di 14 km
COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO