SCIAME SISMICO IN CORSO SULL'ETNA
Un vero e proprio sciame sismico è tuttora in corso sull'Etna tra le zone di Santa Venerina e Milo ,Dalle ore 13.10 si sono registrate ben 22 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra...
Dalle ore 13.10 si sono registrate ben 22 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra 1.2-2.4), la gran parte di esse non percepite dalla popolazione.
Gli eventi localizzati a partire da quest'ultimo comunicato sono i seguenti:
(1) 2021-05-06 13:10:42.270: ML 1.4 localizzato a 0.5 km S da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.718 LON 15.117 a 14.8 km di profondità
(2) 2021-05-06 13:11:28.540: ML 1.3 localizzato a 1.2 km N da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.732 LON 15.120 a 15.5 km di profondità
(3) 2021-05-06 13:12:42.260: ML 1.0 localizzato a 1.5 km E da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.717 LON 15.133 a 13.1 km di profondità
(4) 2021-05-06 13:13:57.420: ML 1.0 localizzato a 1.2 km SE da Piedimonte Etneo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.798 LON 15.183 a 10.8 km di profondità
(5) 2021-05-06 13:22:28.190: ML 1.0 localizzato a 1.7 km NE da Santa Venerina (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.697 LON 15.154 a 13.6 km di profondità
(6) 2021-05-06 13:30:50.930: ML 1.0 localizzato a 1.4 km NW da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.734 LON 15.110 a 10.1 km di profondità
(7) 2021-05-06 13:37:07.430: ML 1.5 localizzato a 0.2 km S da Crateri Centrali (CT) Coordinate epicentrali: LAT 37.751 LON 14.995 a 0.0 km di profondità
(8) 2021-05-06 13:39:10.250: ML 1.3 localizzato a 1.5 km S da Sant'Alfio (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.729 LON 15.145 a 14.9 km di profondità
(9) 2021-05-06 13:49:53.470: ML 1.1 localizzato a 3.6 km NW da Francavilla di Sicilia (ME). Coordinate epicentrali: LAT 37.921 LON 15.105 a 12.5 km di profondità
(10) 2021-05-06 13:52:03.240: ML 1.1 localizzato a 1.0 km SE da Fondo Macchia (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.710 LON 15.162 a 8.2 km di profondità
(11) 2021-05-06 13:55:10.150: ML 1.1 localizzato a 0.7 km N da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.728 LON 15.119 a 11.4 km di profondità
(12) 2021-05-06 13:57:32.450: ML 1.6 localizzato a 1.5 km N da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.735 LON 15.121 a 18.5 km di profondità
(13) 2021-05-06 13:58:56.340: ML 1.3 localizzato a 1.1 km E da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.718 LON 15.129 a 17.1 km di profondità
(14) 2021-05-06 14:09:50.230: ML 1.9 localizzato a 1.9 km SW da Fondo Macchia (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.707 LON 15.140 a 16.2 km di profondità
(15) 2021-05-06 14:21:58.070: ML 1.6 localizzato a 1.7 km NE da Mangano (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.690 LON 15.183 a 13.5 km di profondità
(16) 2021-05-06 14:26:38.930: ML 1.7 localizzato a 1.0 km W da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.726 LON 15.107 a 13.9 km di profondità
(17) 2021-05-06 14:49:11.960: ML 0.9 localizzato a 0.7 km S da Sant'Alfio (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.736 LON 15.140 a 12.3 km di profondità
(18) 2021-05-06 14:55:23.260: ML 2.4 localizzato a 1.2 km NW da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.731 LON 15.110 a 16.2 km di profondità
(19) 2021-05-06 14:56:30.700: ML 1.3 localizzato a 1.7 km NW da Milo (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.737 LON 15.110 a 11.1 km di profondità
(20) 2021-05-06 15:28:07.760: ML 1.3 localizzato a 1.8 km N da Santa Venerina (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.703 LON 15.138 a 15.6 km di profondità
(21) 2021-05-06 15:30:50.900: ML 0.8 localizzato a 1.7 km W da Fondo Macchia (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.714 LON 15.138 a 14.1 km di profondità
(22) 2021-05-06 15:38:37.170: ML 1.1 localizzato a 0.7 km E da Mangano (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.679 LON 15.180 a 13.1 km di profondità