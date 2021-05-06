SCIAME SISMICO IN CORSO SULL'ETNA

Un vero e proprio sciame sismico è tuttora in corso sull'Etna tra le zone di Santa Venerina e Milo ,Dalle ore 13.10 si sono registrate ben 22 micro scosse, di magnitudo abbastanza basse (comprese tra...

A cura di Redazione 06 maggio 2021 18:13

Condividi