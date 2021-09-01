SCIAME SISMICO IN CORSO SULL’ETNA: GIÀ REGISTRATE DIECI MICRO SCOSSE DI TERREMOTO

Uno sciame sismico di circa 11 microscosse, la più potente delle quali di magnitudo 2.0 della Scala Richter, si è verificato nelle ultime ore sull'Etna.

Dalle ore 17.58 di oggi, 01 Settembre 2021, l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che le stazioni della rete di monitoraggio hanno registrato uno sciame sismico composto attualmente da 11 terremoti di lieve entità tra i territori di Bronte, Cesarò e Troina.

Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra il grado 1.4 e 2.0, la più forte è stata registrata alle ore 18.07 con magnitudo 2.0

Questo l'elenco degli eventi rilevati nelle ultime ore dal database sismologico dell'INGV: (UTC è il fuso orario in ritardo di 2 ore sull'ora attuale):