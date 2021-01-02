SCIAME SISMICO, SETTE MICRO-SCOSSE IN MATTINATA TRA RAGALNA E ZAFFERANA
Uno sciame sismico di sette micro-scosse tra le ore 7.34 e le ore 8.44 di questa mattina sono stati registrati dai sismografi dell’Ing.La scossa piu' forte si è registrata alle ore 8.44 di magnitudo M...
Uno sciame sismico di sette micro-scosse tra le ore 7.34 e le ore 8.44 di questa mattina sono stati registrati dai sismografi dell’Ing.
La scossa piu' forte si è registrata alle ore 8.44 di magnitudo ML 2.2 nella zona: 3 km NE Ragalna (CT) ad una profondità di 13 km.
La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione
LE ALTRE SCOSSE
Alle ore 08:44:40 di magnitudo 2.2 registrata in territorio di Ragalna ad una profondità di Km 12.9
Alle ore 08:19:26 di magnitudo 1.6 registrata in territorio di Zafferana ad una profondità km 4.8
Alle ore 08:16:56 di magnitudo 1.4 registrata in territorio di Zafferana ad una profondità km 2
Alle ore 08:06:24 di magnitudo 1.7 registrata in territorio di Zafferana ad una profondità km 3
Alle ore 07:55:26 di magnitudo 1.1 registrata in territorio di Zafferana ad una profondità km 1
Alle ore 07:47:50 di magnitudo 1.5 registrata in territorio di Zafferana ad una profondità km 3
Alle ore 07:34:59 di magnitudo 1.5 registrata in territorio di Ragalna ad una profondità km 10