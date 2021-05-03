SCONTRO AUTO FURGONE A PONTE BARCA
FLASH
Incidente intorno alle ore 13 sulla strada provinciale 15 nei pressi di Ponte Barca in territorio di Paternò.
Per cause non ancora note si è verificato uno violento scontro che ha coinvolto un furgone di una ditta di vendita mobili ed un autovettura.
Ferito in modo serio il conducente della Yaris che è stato immediatamente soccorso e trasporto in ospedale per le cure del caso, al momento non si conoscono la gravità delle ferite.
Sul posto i soccorsi e la Polizia Municipale di Paternò per effettuare i rilievi e stabili l'esatta dinamica.
Rallentamenti si registrano nel tratto interessato dal sinistro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO