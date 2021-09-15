SCONTRO AUTO-SCOOTER ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, FERITO CENTAURO
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 15 settembre 2021 intorno alle ore 14 lungo la circonvallazione di Catania nei pressi di Ognina.
Nel sinistro sono stati coinvolti due mezzi un'autovettura una Hyundai i10 ed uno scooter.
Ad avere la peggio il conducente dello scooter che con il violento urto è caduto rovinosamente a terra provocandosi seri traumi.
Soccorso e trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania per tutti i dovuti accertamenti.
Sul posto la Polizia stradale di Catania al fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro è regolare il traffico che in questo momento sta subendo forti disagi.
