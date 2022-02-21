SCONTRO AUTO SCOOTER SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA, TRAFFICO IN TILT

incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 Febbraio 2022 a Catania.Il sinistro si è verificato in via Francesco Durante, nei pressi dello svincolo che immette in via Comunità Economica...

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 Febbraio 2022 a Catania.

Il sinistro si è verificato in via Francesco Durante, nei pressi dello svincolo che immette in via Comunità Economica Europea in direzione Paternò, non tanto lontano dall'incidente di stamane.

Per cause in fase d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono accorsi sul posto si è verificato uno scontro tra un autovettura ed un mezzo a due ruote, quest'ultimo è andato a finire sotto la macchina.

Al momento non si conoscono le condizioni del centauro

Forti disagi per il traffico che è congestionato nel tratto interessato dal sinistro che sta avendo ripercussioni pure nelle vie limitrofe.