Un violento impatto semi frontale che per fortuna non si è trasformato in tragedia.È l’incidente avvenuto nella serata di ieri sulla "vecchia" ss121 nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e Pa...

Un violento impatto semi frontale che per fortuna non si è trasformato in tragedia.

È l’incidente avvenuto nella serata di ieri sulla "vecchia" ss121 nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e Paternò.

Stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo a bordo della Fiat Panda vecchio modello, abbia perso il controllo del mezzo per aver fatto una brusca manovra per evitare un cane che avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, colpendo il veicolo, una Nissan Qashqai che viaggiava in senso contrario.

Ad avere la peggio, il cane, che è rimasto ucciso nell'incidente.

Feriti i due conducenti dei veicoli, un uomo di 50 anni ed una donna 38 enne entrambi di Centuripe, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Sul posto i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso.

SCONTRO FRONTALE IERI SERA SULLA VECCHIA 121, DUE AUTOMOBILISTI FERITI 1/8 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO

.