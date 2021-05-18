SCONTRO FRONTALE TRA UN’AUTO E UN AUTOBUS DI LINEA A MOTTA SANT'ANASTASIA

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, 18 maggio 2021, intorno le ore 18.30 sulla SS 192 nei pressi dell'Uscita dello svincolo Motta Sant'Anastasia A19 in direzione sigonella,...

Per cause ancora al vaglio si è verificato un violento frontale che ha coinvolto un autobus di linea diretto a Palagonia, Ramacca e Caltagirone ed un autovettura guidata da un cittadino di nazionalità Americana.

Nel violento impatto, l'autovettura è finita fuori strada.

Ferito in modo serio il conducente del veicolo che è stato trasportato in ospedale pere cure del caso, il bus trasportava una decina di passeggeri, tutti di Ramacca, che rientravano da Catania.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Sigonella.

Al momento il tratto coinvolto dal sinistro è chiuso al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.