95047

SCONTRO TRA 3 AUTO NELLA NOTTE A SCALILLI SULLA SS284. CINQUE FERITI

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere...

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2021 21:07
SCONTRO TRA 3 AUTO NELLA NOTTE A SCALILLI SULLA SS284. CINQUE FERITI -
News
Condividi

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere coinvolti tre autoveicoli, due Lancia Y ed una Jeep Compass, tra cui una si è ribaltato su un fianco. Dinamica al momento non nota.

Per soccorrere le persone rimaste ferite è stato necessario l'intervento di due ambulanze, che sono giunte sul luogo della segnalazione e dei vigili del fuoco , che hanno lavorato sul posto per le operazioni di soccorso e  mettere in sicurezza l'area e riaprirla al traffico dei veicolare

Le persone coinvolte sono state cinque, tra di cui un ragazzo che ha riportato una frattura ad una gamba.

I Vigili del Fuoco intervenuti mentre mettevano in sicurezza il luogo dell’incidente e le autovetture coinvolte, hanno appreso che mancava una persona tra quelle che si trovavano a bordo delle autovetture coinvolte.

È iniziata, dunque, una vera e propria ricerca della signora che è stata ritrovata qualche chilometro più avanti sulla stessa statale, in evidente stato confusionale, accanto ad un’autovettura parcheggiata a margine della sede stradale.

Ad intervenire pure  i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Il tratto è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.

Un altro incidente si è verificato a Biancavilla in Via della Montagna nei pressi del cimitero comunale, qui a scontrarsi per cause al vaglio dei Carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Soccorsi e trasportati in ospedale tre persone, fortunatamente anche in questo sinistro, secondo le prime info in modo non grave, e i Vigili del Fuoco per le operazioni della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047