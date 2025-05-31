SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER A PATERNÒ: 20ENNE GRAVE, TRASFERITO IN ELISOCCORSO A CATANIA

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, a Paternò, precisamente all’incrocio tra via Largo dei Vespri Siciliani e via Amalfi, nel quartiere Scala Vecchi...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, a Paternò, precisamente all’incrocio tra via Largo dei Vespri Siciliani e via Amalfi, nel quartiere Scala Vecchia. Coinvolti nello scontro un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 20 anni, che a seguito dell’impatto è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando traumi e ferite di varia entità. Le sue condizioni sono apparse subito serie ai soccorritori del 118 giunti sul posto.

Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata all’interno dello stadio Falcone-Borsellino per il trasporto d’urgenza del giovane presso un ospedale di Catania.

Al momento non è stata ancora resa nota la prognosi.

Fortunatamente, il conducente dell’auto coinvolta è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità competenti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.