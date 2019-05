SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER SULLA SUPERSTRADA 121

Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 07.30 nella superstrada 121, in direzione Catania, quasi all’altezza dello svincolo Motta S.Anastasia.

Secondo quanto appreso, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento.

Nello scontro tra i due mezzi ad avere la peggio è stata il conducente del motociclo, un ragazzo, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Per fortuna nessuna grave conseguenza, secondo le prime informazioni per il ragazzo

Sul posto si sono formate code in via di risolvimento.