Scontro tra due auto a Mascalucia: una finisce contro un’abitazione, due feriti

Mascalucia – Momenti di paura in via Marco Polo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Renault Clio e una Opel Mokka.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è registrato un violento impatto tra i due veicoli. La collisione è stata talmente forte che una delle auto ha terminato la sua corsa contro l’ingresso di un’abitazione, danneggiando parte della struttura. Nell’urto sono esplosi gli airbag di entrambi i mezzi, andati quasi completamente distrutti.

Il bilancio è di due feriti: si tratta dei conducenti, un uomo e una donna. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Marco e al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti. Al momento non sono note le rispettive prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.