SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS 385 VICINO LENTINI: C’È UN MORTO

È di un morto e due feriti gravi il drammatico bilancio dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada statale 385 Catania-Caltagirone al chilometro 15 a circa 8 chilometri da Scord...

È di un morto e due feriti gravi il drammatico bilancio dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada statale 385 Catania-Caltagirone al chilometro 15 a circa 8 chilometri da Scordia.

L’uomo a bordo di una Ford Fiesta, con a fianco la moglie di 32 anni di Scordia, in gravidanza, per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Lentini, si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo “Giulietta” condotta da un sessantenne imprenditore scordiense che viaggiava in direzione Catania.

Ad avere la peggio è stato il guidatore della Ford Fiesta, che nel tremendo impatto frontale ha perso la vita mentre per la compagna è stato necessario il trasporto in elisoccorso per le gravi ferite riportate. Per lei è stato disposto il ricovero presso l’ospedale Cannizzaro di Catania mentre l’altro conducente è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania

FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 05 Gennaio 2022 sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 13 a Lentini (SR).

Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Il traffico è momentaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.