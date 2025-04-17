SCOPERTO DEPOSITO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA. SEQUESTRATA MERCE FALSA PER 5 MILIONI DI EURO

La Guardia di Finanza i Catania, dopo diversi giorni di perlustrazione e osservazione, è riuscita ad individuare un ampio deposito gestito da un cittadino cinese dove all’interno dell’area adibita a c...

La Guardia di Finanza i Catania, dopo diversi giorni di perlustrazione e osservazione, è riuscita ad individuare un ampio deposito gestito da un cittadino cinese dove all’interno dell’area adibita a capannone industriale erano depositati diverse centinaia di colli contenenti oltre 2 milioni e 300 mila tra prodotti per la telefonia, per la musica e per la casa, giocattoli, contraffatti oltre a più di 9 mila fra capi di abbigliamento, orologi, coltelli e sveglie recanti segni mendaci.

Numerosi i marchi riprodotti fra i quali Apple, Samsung, Gucci, Disney, Marvel, Squid Game, Paw Patrol, Bing, Lol, Fortnite, Dragonball, Carte Uno, PJ Masks, Brawl Stars, Baby Shark, Cry Babies, Juventus, Inter, Pokemon, Playstation, XBOX, Artiglio, Dal Negro e Ray Ban.

Inoltre sono state rinvenute migliaia di etichette adesive plastificate e metalliche recanti i marchi Jbl e Samsung, pronte per essere applicate in loco sui prodotti contraffatti.

Apponendo le false etichette il commerciante avrebbe di fatto reso quei prodotti verosimilmente più appetibili. Questo anche e soprattutto per i prodotti elettronici quali casse acustiche e auricolari privi di marchio rinvenuti all’interno dello stesso deposito.

Nel deposito non è stata trovata alcuna documentazione fiscale che giustificasse la provenienza della merce e il venditore non ha voluto fornire alcuna indicazione circa la loro provenienza.

Tuttavia i numerosi colli rinvenuti erano ancora imballati in grosse confezioni, probabilmente provenienti da confezioni situati su container e convogliati in questo deposito, pronti per essere successivamente rivenduti al dettaglio sul territorio siciliano.

Tutti i prodotti, la cui vendita avrebbe generato oltre cinque milioni di euro di ricavi, sono stati sottoposti a sequestro penale con la contestuale denuncia all’Autorità Giudiziaria dell’uomo per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, recanti segni mendaci e ricettazione.