SCORDIA: NASCONDEVA LA COCAINA NELL'AVVOLGIBILE, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Scordia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 21enne Giuseppe XALFA del posto, poiché ritenuto resp...

I Carabinieri della Stazione di Scordia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 21enne Giuseppe XALFA del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno sorpreso il giovane pusher in via IV Novembre mentre piazzava due dosi di cocaina ad un 35enne del luogo.

Bloccati entrambi, gli operanti, previa perquisizione, hanno rinvenuto: nelle tasche del pusher i 20 euro appena incassati dalla cessione dello stupefacente, mentre l’assuntore consegnava spontaneamente le due dosi di cocaina appena acquistate.

Estendendo la perquisizione in casa del 21enne, i carabinieri sono riusciti a rinvenire e sequestrare altre 15 dosi di cocaina che lo stesso aveva occultato all’interno di un’avvolgibile.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Catania per l’uso personale di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.