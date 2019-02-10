SCOSSA DI MAGNITUDO 2.4 A TRECASTAGNI QUESTA MATTINA

Anche stamattina le stazioni della rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato alle ore 05:00 un terremoto di magnitudo locale pari a 2.4 nella zona Trecastagni...

Anche stamattina le stazioni della rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato alle ore 05:00 un terremoto di magnitudo locale pari a 2.4 nella zona Trecastagni precisamente alle ore 05:00:17 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 15.08 ad una profondità di 1 km.

Le tre località più vicine all'epicentro sono: Trecastagni, Pedara, Viagrande

Il sisma è avvenuto a un km di profondità quindi è stato perfettamente percepito dalla popolazione della zona. Non risultano in ogni caso danni a cose, soltanto preoccupazione e paura da parte degli abitanti.

Il terremoto è stato localizzato da: Gruppo Analisi Dati Sismici, Osservatorio Etneo.