SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 20.21 DI MAGNITUDO 2.7
Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti dopo le ore 20, precisamente alle ore 20.21La scossa è stata di magnitudo ML 2.7 ed è avvenuta nella zona: 1 km SE Ragalna (CT), alle ore 20.21co...
Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti dopo le ore 20, precisamente alle ore 20.21
La scossa è stata di magnitudo ML 2.7 ed è avvenuta nella zona: 1 km SE Ragalna (CT), alle ore 20.21
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.95 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.
La scossa s’è verificata in superficie ed è stata avvertita a Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Paternò
Le tre località più vicine all’epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Ragalna (CT) (1.3 km)
2) Belpasso (CT) (4.6 km)
3) Santa Maria di Licodia (CT) (5.3 km).
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE