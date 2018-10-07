95047

SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA TRA LICODIA E BIANCAVILLA ALLE ORE 21.54

07 ottobre 2018 22:23
Nuova scossa di terremoto alle ore 21.54, di magnitudo di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 1 km W Biancavilla (CT), alle ore 21:54:06 ad una profondità di 4 km, poiché l'evento è stato superficiale è stato avvertito dalla popolazione, soprattutto nei paesi di Adrano, Licodia e Biancavilla

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Non si segnalano danni a cose o persone

IN AGGIORNAMENTO

