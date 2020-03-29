SCOSSA DI TERREMOTO NELLA ZONA DI RAGALNA, MAGNITUDO 2.5
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 18:06:53 locali (16:06:53 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.5 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 1.5 km SE da Contrada Feliciosa (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti: latitudine 37.687 longitudine 14.924 (errore epicentrale 0.4 km) profondità 14.3 km (errore in profondità 0.5 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Ragalna (CT) (6.1 km)
2) Biancavilla (CT) (7.0 km)
3) Adrano (CT) (8.2 km)
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.