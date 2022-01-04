SCUOLA, ALLE ELEMENTARI E IN PRIMA MEDIA “CON 4 O PIÙ CONTAGIATI TUTTI IN DAD”, LA PROPOSTA DELLE REGIONI

Si avvicina il rientro in classe, dopo lo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diverse regioni tra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell’alto nume...

Si avvicina il rientro in classe, dopo lo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diverse regioni tra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell’alto numero dei contagi.

I governatori delle Regioni hanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo che prevede una settimana di DAD (Didattica A Distanza, n.d.r.), la quarantena per tutti gli alunni della classe e il tampone (necessario solo per i non vaccinati se quelli con copertura vaccinale non manifestano sintomi) con quattro o più contagiati in classe alle elementari e in prima media.

Sotto questa soglia, invece, si consiglia l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina FFP2, così come lo restare a casa.

Le Regioni, infine, raccomandando di prevedere questa misura in vista di una copertura vaccinale alta (70%) con contatti a basso rischio e di tenere conto dell’andamento epidemiologico e in particolare della variante omicron del coronavirus.