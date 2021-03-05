95047

SCUOLE CHIUSE IN 14 COMUNI SICILIANI DALL’8 AL 13 MARZO, 2 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA. RIESI DIVENTA ZONA ROSSA

La Sicilia resta in "zona gialla", ma in attuazione del nuovo Dpcm scuole chiuse in 14 Comuni siciliani da lunedì 8 a sabato 13 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, con una...

05 marzo 2021 09:13
La Sicilia resta in "zona gialla", ma in attuazione del nuovo Dpcm scuole chiuse in 14 Comuni siciliani da lunedì 8 a sabato 13 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza firmata questa sera.

In base al report dell'assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

Lo stop alle lezioni riguarderà: Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta.

La valutazione sulla chiusura o riapertura degli istituti scolastici verrà fatta settimanalmente in base ai dati del servizio di Sorveglianza ed epidemiologia dell'assessorato. Con la stessa ordinanza, visto il crescente numero di casi positivi, è stata disposta l'istituzione della "zona rossa" a Riesi, nel Nisseno, da sabato 6 a lunedì 22 marzo. Attualmente sono già "off limits" San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano.

