SE C’È UN ALUNNO POSITIVO AL COVID NIENTE QUARANTENA PER TUTTA LA CLASSE: CI SARANNO I TAMPONI

10 ottobre 2021 20:12
Niente quarantena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso positivo di Covid, ma sorveglianza con i test.

Isolamento per tutta la classe, invece, se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni.

E' la bozza con le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico" dell'Istituto Superiore di Sanità, dei ministeri della Salute e dell'Istruzione e delle Regioni, 7 pagine aggiornate al 7 ottobre.

Nella bozza, anticipata da Repubblica, si parla di adottare una strategia di "sorveglianza con testing": i contatti del contagiato potranno rientrare in classe se negativi.

