Segnalate alcune classi senza riscaldamenti accesi

Diversi genitori nelle scorse ore hanno contattato la nostra redazione

95047.it Alcuni genitori, tra sabato scorso e questa mattina, ci hanno segnalato come alcune classi in scuole diverse sarebbero rimaste senza riscaldamenti accesi. Abbiamo verificato di persona ed in effetti in alcuni casi è proprio così.

In particolare alla succursale della Giovan Battista Nicolosi, termosifoni accesi fino a venerdì scorso ma questa mattina - a causa dell'esaurimento del gasolio - nulla. Una condizione non difforme vi sarebbe anche in alcune aule del IV Circolo (anche qui, diverse mamme hanno contattato in questi giorni la nostra redazione).