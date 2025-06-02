SEGNALAZIONE DEI CITTADINI: PATERNO': “AUTO ABBANDONATA PIENA DI SPAZZATURA E TOPI”

È un grido d’allarme quello che arriva in redazione tramite la rubrica “Lo dico a 95047”. A lanciare la segnalazione sono i residenti di via Montecenere, nei pressi di via San Gaetano, che denunciano...

È un grido d’allarme quello che arriva in redazione tramite la rubrica “Lo dico a 95047”. A lanciare la segnalazione sono i residenti di via Montecenere, nei pressi di via San Gaetano, che denunciano una situazione di degrado e pericolo igienico-sanitario, legata alla presenza di un’auto abbandonata da tempo.

“C’è un’auto lasciata lì, piena di spazzatura, ed è pieno di topi – racconta un cittadino –. Da quell’auto proviene una puzza insopportabile, soprattutto adesso che arriva il caldo. E i bambini giocano lì vicino”.

L’automobile, divenuta ormai una vera e propria discarica a cielo aperto, rappresenta un serio problema per i residenti. L’accumulo di rifiuti ha favorito la comparsa di ratti, aggravando una situazione che si trascina da troppo tempo e che, con l’arrivo dell’estate, rischia di peggiorare ulteriormente.

“Vogliamo che tolgano quell’auto – continua il messaggio –. Non sappiamo di chi sia, ma sta diventando un pericolo”.

I residenti chiedono con forza l’intervento delle autorità competenti per la rimozione immediata del veicolo e per la bonifica dell’area, che al momento si presenta in condizioni di assoluto degrado.

95047.it continuerà a seguire la vicenda, dando voce alle segnalazioni dei cittadini.