SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE: A SAN MARCO DISCARICA A CIELO APERTO TRA AMIANTO E DECINE DI ALIMENTI BUTTATI

Amiano, generi alimentari abbandonati per strada e non solo ........

Quanto scoperto e denunciato da un nostro lettore attraverso un report fotografico inviato sul numero WhatsApp della redazione (393 9504777).

Da un po di tempo, la via San Marco vengono abbandonati materiale di diverso tipo, copertoni, pezzi di auto, spazzatura ma la “spiacevole ” sorpresa e trovare generi alimentari

Ma a quanto pare chi li ha buttati lì non ne aveva realmente bisogno, sottraendoli magari a chi realmente è in stato di necessità.

«La cosa va avanti da tempo ormai – scrive il lettore – e viene abbandonato di tutto, da ieri la brutta sorpresa di trovare questi alimenti , la segnalazione è stata denuncita all'autorità competenti sperando che questa segnalazione abbia dei risultati”